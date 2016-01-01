حملة مكبرة لمرور بورسعيد للكشف عن متعاطي المخدرات .. صور

شنت إدارة مرور بورسعيد، حملة مكبرة علي طريق بورسعيد الإسماعيلية، للكشف عن متعاطي المخدرات من قائدي المركبات وتوزيع مطويات تحتوي على إرشادات مرورية تضمن سلامة المواطنين.



قاد الحملة العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ، وقام بتوزيع الكتيبات علي قائدي السيارات ، وحرص علي حثهم علي الاهتمام بالكتيبات التي تضمنت إرشادات عامة للقيادة، وتحذيرات للسلامة، وتنبيهات لكيفية التعامل حال القيادة وحال انفجار إطار السيارة ، وفي حالات وقوع حادث مع القائد أو حادث أمامه.



شارك في الحملة الملازم أول عمرو عادل، والنقيب علاء مصطفى، وعدد من أفراد إدارة مرور بورسعيد ، الذين حرصوا على توعية السائقين، بأهمية اتباع تعليمات المرور، وتنفيذ القواعد حرصًا على سلامتهم.



وحمل الكتيب عنوان "سلامتك غايتنا"، وقال العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور أن الحملة تستمر على مدار الأيام القادمة ، وتستهدف معاقبة الخارجين عن القانون من متعاطي المخدرات ، بجانب توعية قائدي المركبات بتعليمات المرور والسلامة ، وذلك حرصًا علي سلامة المواطنين.



تمكنت الحملة من الكشف علي 40 من قائدي المركبات، وأسفرت عن ضبط 8 حالات إيجابية لسائقين يقودون المركبات تحت تأثير المخدرات ، كما تم مراجعة تراخيص المركبات، ورخص القيادة.