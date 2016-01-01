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اقتصاد

التخطيط: تشجيع الشباب على الإبداع لتطوير الجهاز الإداري للدولة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة مهتمة بعقد برامج تدريبية تختص بالشباب لتعريفهم بالعمل بالجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تشجيعهم على الإبداع بإحداث التطوير اللازم للجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الهدف الذي تسعى الحكومة لتنفيذه بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية.

وأضافت "السعيد" في تصريحات لها، أن وزارتها تؤمن بقدرات الشباب في إحداث التغيير الذي تعهده الدولة أكبر دافع لهم لإعطاء الحرية لإبداعاتهم والاستفادة من فكرهم الناضج.

وقالت وزيرة التخطيط إن دور الدولة بعد التشجيع يتمثل في النظر بصدق نحو أفكارهم المطروحة للتطوير بل ومساعدتهم على تنفيذها بأنفسهم، مشيرة إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمنة بشكل كبير بالفكر الشاب وقدرته على التغيير والنهوض بالدولة لتكن في سباق عالمي بالمنافسة على المقاعد الأولى في كل المؤشرات اقتصاديا وسياسيًا واجتماعيًا.

وأضافت أن شباب اليوم هم قادة الغد لذا فمن حقهم علينا توفير التأهيل اللازم لتلك القيادة.

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