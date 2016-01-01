صحف الإثنين.. السيسي يكلف الحكومة بضبط الأسعار..وضع أسعار جيدة لمحصول الأرز..دعم إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين..بدء تنفيذ إنشاء السجل التجارى والصناعي الموحد..وحجب نتائج الغشاشين فى الثانوية العامة

الأهرام:

الرئيس يوجه بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق

شروط ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الأخبار:



السيسي : الشعب يستحق الحصول علي خدمة طبية متميزة

الجمهورية:

شوقي يعتمد نتيجة عقوبات الغشاشين بالثانوية.. اليوم

حجب نتائج 38 طالبا وحرمان 76 ملاحظا من المكافآت



المصري اليوم:

وزير التعليم العالي: الشباب أول من سيحصد ثمار الإصلاحات الاقتصادية





وأضاف شعارنا التعمير لإزالة آلة التدمير والشعار الثانى التفكير لإزالة التكفير، مؤكدا أن التفكير ينبغى أن يكون مشتملا لإدراك الواقع الذي نعيش فيه.



ووجه جمعة رسالة للشعب المصرى قائلا: «اجعلوا يا كل المصريين كبار وصغار هدفكم التعمير لإزالة التدمير فلقد عانينا في سنين مضت من التدمير والدماء التي أسيلت على الأرض وهو ما لا يرضى الله ولا يرضى بشر».



من جانبه، قال المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، أن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، وفي مصر يمثلون نسبة كبير من تعداد السكان وهم حاضر الأمة ومستقبلها مما يتطلب ضرورة فتح حوار مباشر معهم.



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر، خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، أخذًا فى الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبيرة فضلًا عما يتوافر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.كما وجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التى تتعلق بالمرأة المعيلة وفى القرى الأكثر احتياجًا , وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين, لتوفير المزيد من فرص العمل لهم, والتوسع فى المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية, وتطوير قطاع التجارة الداخلية, وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.واتصالًا بما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد , ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق, وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور على المصيلحى استعرض خلال الاجتماع, الإجراءات التى تتخذها الوزارة, لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع, لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية فى إجمالى الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لتفى باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة, وضمان تكافؤ الفرص، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع, وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال, وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.كما أشار وزير التموين إلى الخطوات الجارى تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية، ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المستحق , وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد , وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية, بما يسهم فى القضاء على محاولات الغش فى صرف السلع التموينية , وتوظيف التكنولوجيا للتيسير على المواطنين.وأوضح السفير بسام راضى أن وزير التموين عرض أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه يجرى تطوير مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذى يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجارى والصناعي، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة فى إطار رفع كفاءة العنصر البشري، بالإضافة إلى تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، والذى يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة، وتطويرها ، وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، وأشار الرئيس السيسي إلي الأهمية الكبيرة لمشروع التأمين الصحي الجديد للشعب المصري الذي يستحق الحصول علي خدمة طبية متميزة، بحيث يتوافر للمواطنين الشعور بالأمان علي صحتهم وصحة ذويهم.وشدد الرئيس علي تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات علي أعلي مستوي، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كل من د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. محمد معيط وزير المالية، ود. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام.ووجه الرئيس كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس »سي»‬ في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.كما وجه الرئيس خلال الاجتماع أيضًا بإنهاء قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضي جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.كما أمر السيسي بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع التأمين الصحي الجديد.وذكر السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث عرض وزير المالية الجانب المالي للمشروع وسبل تمويله، وعرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد.كما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية في محافظة بورسعيد التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع.يعتمد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم القرارات العقابية بالطلاب الغشاشين الذين ثبت بالدليل القاطع تورطهم في عمليات الغش سواء الفردي أو الجماعي.علمت "الجمهورية" ان د.رضا حجازي رئيس عام الامتحانات تلقي تقريرا مفصلا من الادارة العامة للشئون القانونية بموقف كل طالب تم عمل محضر غش له داخل اللجنة أو تورط في تسريب جزء من الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.تضمن التقرير تفريغا لمحتوي الكاميرات التي تم تركيبها في اللجان المشهورة بالغش والتي تبين تحركات الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان طوال أيام الامتحانات.كما علمت "الجمهورية" انه سيتم حجب نتائج الغشاشين وعدم إدراجها ضمن قوائم النتائج تحسبا لأي اجراءات قانونية مضادة يتخذها هؤلاء الغشاشون وتحتم الرجوع الي أصول كراسات الاجابة.وصل عدد الغشاشين الذين قامت الادارة العامة للشئون القانونية برئاسة المستشار هشام جعفر بالتحقيق معهم الي 38 طالبا وطالبة قاموا جميعا بنشر أجزاء من أوراق الأسئلة الخاصة بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء أداء الامتحان وتم التحفظ علي صورة الكراسات المنشورة وبها الأرقام الكودية الخاصة بها التي تؤكد تورطهم في نشر الأسئلة كما بلغ عدد الملاحظين الذين تم التحقيق معهم وستصدر قرارات بحرمانهم من المشاركة في أعمال الامتحان لمدة 5 سنوات الي 76 معلما ومعلمة وجهت اليهم تهمة التقصير ومساعدة الطلاب علي الغش.علمت "الجمهورية" ان جميع المحاضر الخاصة بهؤلاء الغشاشين والملاحظين تم تحويلها للنيابة العامة لاعمال شئونها بتهمة الاخلال بالعملية الامتحانية بخلاف الاجراءات القانونية الادارية التي تم اتخاذها تجاه المعلمين بالحرمان من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات والخصم من المكافآت والمرتبات.وعلمت "الجمهورية" ان الشئون القانونية بقيادة هشام جعفر أكدت في تقريرها الذي رفعته الي د.رضا حجازي عدم وجود أي حالات غش جماعي علي مستوي الجمهورية وان كان التصحيح وتقدير الدرجات لم تكتشف أي حالات الأمر الذي ينفي نهائيا كافة الشائعات التي أطلقت عن لجان المشاهير والمحظوظين وأولاد الأكابر خاصة ان تفريغ الكاميرات التي تم تركيبها في هذه اللجان أكدت انضباطها.واصل مؤتمر الشباب بجامعة عين شمس، الأحد، فعالياته تحت شعار «معًا من أجل مصر» احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة وثورة 30 يونيو.شارك في جلسة اليوم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى خمسة أيام إلى تنمية الوعي الفكري والثقافي للشباب.وقال الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العالى، أن الدولة تبنت سياسة الإصلاح الاقتصادى وهى صعبة واتخذت قرارات جريئة، ويحسب للحكومة والقيادة السياسية شجاعة اتخاذ القرارات الاقتصادية وعدم تأجيلها.وأضاف أن الشباب في قلب الحكومة من ناحية التوجيه والرعاية من خلال عدد كبير من مؤتمرات الشباب سواء في الجامعات أو المحافظات المختلفة.وأكد عبدالغفار أن الشباب أول من سيحصد ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وهكذا تبنى الأمم، من رحم المعاناة يولد الأمل والرخاء.من جانبه، أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الرئيس يهتم بمشاركة الشباب لعلمه بقدرتهم على التغيير، خاصة أن قبل 30 يونيو تكبدت الدولة خسائر اقتصادية كبيرة.وأضاف أن الدولة تضع ضمن أجندتها قضية إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة من خلال برامج داعمة للشباب وقروض ميسرة لهم.وأن برنامج مشروعك الذي تنفذه الوزارة وتكلف 6.3 مليار جنيه حقق 98 ألف فرصة عمل للشباب من خلال قروض ميسرة.وتابع أن القضاء على القمامة ضمن أولوياتنا بمختلف المحافظات، وهو ما نعد له من خلال مسابقة بين المحافظات لإزالة القمامة والقضاء على التلوث، وأن المسابقة سيتم الإعلان عنها خلال 3 أشهر.وأكد أن هدفنا جميعا في الحكومة إشعار المواطن أننا نعمل جميعا من أجله والحكومة مش هتعمل حاجه لوحدها وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع روحه على كفه في 30 يونيو ليحمى مصر وشعبها، ولدينا خطة للوصول لكل شبابنا في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وهنروح للشباب في كل مكان وهنواجه التحديات.من جانبه قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن التعمير ينبغى أن يكون فكرا وعلما وعملا وأملا، قائلا: لا تقوم دولة إلا بالفكر والعلم والعمل والأمل.