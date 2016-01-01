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حوادث

حبس سمكري لتنقيبه عن الآثار في الجمالية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:00 ص
حبس - ارشفيه
حبس - ارشفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة الجمالية، حبس سمكري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بدائرة القسم.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية بقيام سمكري بالتنقيب عن الآثار داخل شقة ملكه كائنة بالدور الأرضي بذات العقار سكنه.

وباستهداف العقار، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال قيامه بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2×1 متر بعمق 2 متر وأدوات تنقيب، واعترف بارتكاب الواقعة.

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