خارجية النواب تستقبل وزيرة الهجرة لمناقشة تنظيم الجاليات اليوم

تستضيف لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين.



وذلك لمناقشة التعديلات والمقترحات التي قدمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مشروع قانون "تنظيم الجاليات المصرية بالخارج".



كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور جمال شيحة، ما ورد في بيان مجلس الوزراء بشأن التعليم من خلال المحور الخاص ببناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن التعليم أحد أهم مكونات البناء.

