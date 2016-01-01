أبوسمرة: أطباء الحسين الجامعي تحدوا لهيب النيران لإنقاذ المرضى

وجه الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، رسالة شكر وتقدير لأطباء مستشفى الحسين الجامعي على ما بذلوه لإنقاذ المرضى أثناء اندلاع حريق بالمستشفى في مشهد راقٍ إنسانية كبيرة.



وقال «أبو سمرة» ، تحية شكر وإجلال وتقدير واحترام لاطباء مستشفي الحسين الجامعي من نقابة أطباء كفر الشيخ ...تحدوا لهيب النيران الحارقة والدخان الكثيف الخانق المنبعث من الحريق في مهمة إنسانية نادرة لإنقاذ مرضى المستشفي ونقلهم لمكان آمن.



وأضاف، «أطباء مستشفي الحسين الجامعي يرسلون رسالة لشعب مصر...الأطباء في كل مستشفيات مصر مهمتهم إنسانية وقد حلفوا القسم علي ذلك...يبذلون كل الجهد لإنقاذ مرضاهم من كل كرب ومكروة».



وتابع نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ قائلًا : «ضعوا ثقتكم في الأطباء فهم أحرص منكم علي حياتكم الغالية...حفظ الله مصر وشعبها من كل شر ومكروه».

