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أخبار البلد

حدث في مثل هذا اليوم 9 يوليو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
كريم عاطف
حدث فى مثل هذا اليوم 9 يوليو:

711 - القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا.
1816 - استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.
1850 - ميلارد فيلمور يتولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس زكاري تايلور.
1900 - الملكة فيكتوريا تقر مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.
1944 - القوات الكندية / البريطانية تحرر مدينة كا الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء في النورماندي.
1952 - استقالة حكومة نوري السعيد في العراق.
1963 - تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.
1991 - إعادة انضمام جنوب أفريقيا إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها قبل ثلاثين سنة.
2002 - تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية.
2003 - إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.
2004 - محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية.
2006 - المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.
2007 - تفجير انتحاري في ناحية آمرلي في وسط العراق شمال بغداد أدت إلى مقتل أكثر من 150 واصابة 255 أخرين جميعهم من التركمان الشيعة.
2011 - الإعلان عن استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد، وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها، ويأتي الاستقلال نتيجة تصويت سكان الجنوب في استفتاء تقرير المصير والذي أجري في الفترة من 9 إلى 15 يناير 2011.
2017 - الجيش العراقي يعلن عن استعادة مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش.

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