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اقتصاد

مصر تشارك بمعرض واردات الصين الدولي في نوفمبر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن مشاركة مصر بـ فعاليات معرض الصين الدولي للواردات والمقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقال "نصار" في تصريحات له اليوم، إنه من المقرر مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في جميع المجالات، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة فى هذه الفعالية المهمة.

والتى تمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية بأن تكون مصر هي ضيف شرف المعرض.

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