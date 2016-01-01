رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

أجرى الإعلامي محمود سعد حلقة خاصة من برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار" بلقائه بسيدة تعتبر نموذجا مشرفا للمرأة المصرية وهي رانيا سائقة الميكروباص الملقبة بـ "قمر السيدة عائشة" "أجدع سواق ميكروباص في مصر".



وقالت رانيا إن الرجال الآن لم يكونوا مثل زمان معروفين بالشهامة والجدعنة، وهذا السبب تعاني منه كثيرا خاصة في الشوارع والمواقف، مشيرة إلى أنها لم تفكر في الزواج مرة ثانية، ولكنها وهبت حياتها في تربية أبنها الثلاثة.



وأوضحت رانيا أنها اضطرت تعمل سائقة ميكروباص لتصرف علي أولادها وتدفع إيجار البيت ومصاريف المدرسة، موضحة أنها ضربت 3 شبان من قبل بعد أن تعرضوا لها أثناء عملها.

