البابا تواضروس يستقبل حفيد مؤسس المستشفى الإيطالي

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسي بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم عائلة أيوجينيو بنيديتي وهو حفيد مؤسس المستشفى الإيطالي بمصر.



وأشار بنيديتي خلال اللقاء إلى أنه يذهب إلى مصر مع جده كثيرًا، ومن هنا أحب مصر بشدة، وهو قارئ جيد لتاريخ مصر على مدار العصور.



ويزور قداسة البابا إيطاليا حاليًا للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط، الذي أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس أمس.