ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يخطط لاستخدام المساعدات الإنسانية للضغط على الفلسطينيين

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:45 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حسام رضوان
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، لاستخدامها في الضغط على السلطة الفلسطينية للمشاركة في خطتها للسلام بالشرق الأوسط.

وبحسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عاد جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، والذي يقود جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية، بمساعدة جيسون جرينبلات ممثله الخاص في المفاوضات الدولية، من رحلة إلى المنطقة بالشهر الماضي، ولديهم قناعة بأن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى دفعة للعودة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين.

وقطع زعماء السلطة الفلسطينية الاتصال بالبيت الأبيض بعد أن اعترف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي ونقل السفارة الأمريكية هناك.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب لمركز الأخبار الأمريكي "بالتأكيد لدينا تركيز على غزة الآن لأن الوضع هو على ما هو عليه ، ونحن نريد أن نساعد، لكن الأمر ليس كما لو كنا نعتقد أننا بحاجة إلى إصلاح غزة أولًا قبل أن نرسل خطة السلام".

وقد ركز جرينبلات ، الذي يقود العمل اليومي لفريق السلام ، على الوضع في غزة لأشهر ، وبالأخص بشأن السيطرة على القطاع الساحلي من حماس، التي تسيطر عليه منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضافت أنه من المرجح أن تكون المساعدات الموجهة إلى غزة، مركزة على الخدمات الكهربائية والمائية في القطاع.

لكن إدارة ترامب لم تحدد بعد كيف يمكن أن تتماشى خطتها الإنسانية مع إطلاق مخططها الأوسع للسلام في الشرق الأوسط، ويعترف مسئولو الإدارة بأن حل أزمة غزة أمر غاية في الأهمية ويحتاج إلى مخططات أكبر.

وقال المسئول الأمريكي إنه يعتقد أن الحل إذا جاء عن طريق اتفاقية سلام سيكون كالآتي، غزة موحدة، والضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية واحدة.



ترشيحاتنا

حكم أداء المرأة سجدة التلاوة دون تغطية شعرها.. فيديو

مرتضى منصور: طارق حامد متمرد ولن يتم تفعيل عقده مع الزمالك

طفل الشروق المختطف: الجناة كانوا يسمحون لي بالصلاة ومكالمة جدي يوميا.. فيديو

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

صدمة في بريطانيا.. وفاة ضحية غاز نوفيتشوك الروسي

أحمد موسى يعرض لقطات ما قبل تحرير طفل الشروق المختطف ..فيديو

بابا الفاتيكان يرفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

ضجة على إنستجرام بسبب صورة روجينا في المصيف

أحد جيران طفل الشروق يروي تفاصيل لحظة اختطافه

ترامب يخطط لاستخدام المساعدات الإنسانية للضغط على الفلسطينيين

قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو

يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

عامر حسين : جدول الدوري مضغوط لهذا السبب .. فيديو
هبة صالح: نافست على الذهب رغم تعرضي لنزيف في المعدة .. فيديو
شاهد .. بيع بنزين وسولار للتكاتك بأسعار أغلى فى الطالبية
شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا
مصطفى السيد: عادات غذائية خاطئة تسبب الإصابة بالسرطان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟