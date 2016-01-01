أبرز 10 فيديوهات لـ أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي



تناولت حلقة أمس من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، العديد من القضايا، والملفات، إلى جانب تصريحات من المسؤولين والوزراء، وإلى أبرز تصريحات الحلقة:



أحمد موسى: أردوغان هتلر جديد وتركيا كلها في السجن







قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتخذ قرارات ديكتاتورية منذ فوزه فى الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه فصل اليوم 18 ألف موظف تمهيدًا من للسيطرة على مفاصل الدولة.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه منذ عام 2016 وحتى الآن اعتقل الدكتاتور أردوغان 224 ألفًا منهم 77 ألفًا من يناير وحتى يوليو الجارى"، معلقًا: "البلد كلها فى السجن".



وأشار إلى أن أردوغان قرر حبس 184 ألف مواطن مدنى، و42 ألفًا من الشرطة، و534 قيادات من الجيش.



أحمد موسى يكشف حقيقة فيديو تمثيلي لشاب تركي حاول الانتحار







كشف الإعلامى أحمد موسى عن حقيقة فيديو الشاب التركي الذي حاول الانتحار أمام رئيس الوزراء، لافتا إلى الواقعة مفبركة والتصوير والكاميرات كانت جاهزة عشان اللقطة.



وتابع أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،:" بتمثلوا على مين وبتضحكوا على مين كفاية كذب وتدليس".



وأكمل أحمد موسى ساخرا:" الشاب التركى مستنى الكاميرات تيجى عشان يحاول ينتحر، معلقا:" بيقولهم أنتحر ولا ما أنتحرش".



أحمد موسى: أردوغان سيحلف اليمين على جثث الشعب التركي







قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيحلف اليمين غدًا على جثث الشعب التركي، مشيرًا إلى حادث انحراف قطار عن القضبان غرب تركيا، ووقوع وفيات وإصابات.



وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أردوغان لا يهمه الشعب التركي، ولكن ما يهمه هو مصالحه، وحزبه، وعائلته، مشيرًا إلى أن ضحايا حادث القطار لو كانوا من جماعته لتوجه إلى زيارتهم.



وأوضح أنه يجب على الأتراك الانتفاضة ضد حكم الدكتاتور أردوغان، قائلا: الشعب التركي يموت تحت عجلات قطارات أردوغان والتي لم تتغير من عصر الدولة العثمانية.



بطلة الرماية: راتبي 13 جنيها يوميا.. و أحمد موسى: والله أنا مكسوف







أبدى الإعلامي أحمد موسى، استياءه من مستوى الإنفاق على اللاعبين المصريين في الألعاب الفردية، قائلا: "والله العظيم أنا مكسوف، عندنا أبطال رفعوا اسم مصر، وبياخدوا 13 جنيه ونصف في اليوم، يادوب يركبوا المترو رايح جاي".



وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، "وليه المبلغ الكبير أوي ده، ما كفاية 7 جنيه.. بطلة الرماية بدورة ألعاب البحر المتوسط كانت مكسوفة تقول بتاخد كام".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "الناس عندها حالة ذهول من اللي حصل وسمعوه في حلقة النهاردة، ومش مصدقين إن مكافأة الميدالية الدهب 500 جنيه".



أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة







علق الإعلامي أحمد موسى، على تقاضي أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، 500 جنيه شهريا، قائلا: "اللي بسمعه ده فضيحة، ومهزلة".



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "المفروض نكرم الأبطال دول ونديلهم حقهم، بدل منتخب كرة القدم اللي فضحنا في كاس العالم".



وقال: "حقوا علينا، احنا مديونين ليكوا بالاعتذار"، مستدركا: "انتوا عارفين يعني ايه ميدالية دهب؟، لازم نكرم الأبطال الحقيقيين، وياخدوا حقهم ووضعهم اللي يستحقوه".



مرتضى منصور: خفت على أحفادي بعد خطف طفل الشروق







قال المستشار مرتضى منصور، إنه خاف على أحفاده بعد حادث اختطاف طفل الشروق، سامي هشام، إلى أن الدولة نجحت في إعادة الطفل سامي سالما.



وقدم منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الشكر لكل رجال وزارة الداخلية، قائلا: "الناس دي مانمتش لحد عودة وتحرير الطفل المختطف من الشروق، واختطاف الطفل كشف معدن المصريين، الذين دعوا لعودة الطفل سالما".



وأكد المستشار مرتضى منصور، أنه يجب ألا يقتصر قانون الإرهاب على الإرهابيين، بل يجب أن يشتمل على المجرمين، والبلطجية، وحاملي السلاح، مطالبا بإعدام خاطفي طفل الشروق.



جد طفل الشروق المخطوف: مصر آمنة وتحرير حفيدي أكبر دليل







عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو عن لحظة وصول الطفل سامي هشام، مع أسرته، إلى قسم شرطة الشروق، بعد تحريره.



وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جد الطفل قال إن مصر آمنة، وتحرير حفيده أكبر دليل على ذلك، متابعًا "مرينا بمحنة لكن الحمد لله، ابننا رجع سالم".



وأوضح أن جد الطفل قال "كل رجال الشرطة جميلها كبير أوي، وكلهم على راسنا، واستحملوا عصبيتنا، وقلقنا على ابننا"، معربًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات.



جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده







كشف المستشار فايز جورج، جد الطفل سامي هشام، المختطف من الشروق، عن سبب اختطاف حفيده، مشيرًا إلى أن الخاطفين، لمسوا حالة يسر مالي لدى الأسرة.



وأضاف "جورج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أجهزة الأمن أكدت أن الخاطفين كانوا يرصدون ويتابعون أحفاد الأسرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه ليس بينه وبين أحد أي عداءات أو خلافات.



وأوضح جد الطفل، أنه طلب من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لحفيده، والحمد لله كل الناس كانت بتدعي برجوع سامي سالم بدون أي أذى.



بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه







قال عبد الرحمن عرابي، بطل الملاكمة، الحاصل على ميدالية ذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط، إن الدولة تحتاج إلى وقفة لدعم الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن الألعاب الفردية تحقق ميداليات ذهبية رغم ضعف الإمكانيات.



وأضاف "عرابي"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أبطال العالم الذين نتفوق عليهم، لا يفكرون إلا في التمرين، أما نحن فنفكر في مصاريفنا، ومصاريف المعيشة.



من جانبه قال هيثم فهمي، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة والحاصل على الميدالية الذهبية، إن راتبه الشهري 500 جنيه، مشيرا إلى أنه ينفق من جيبه على لعبته، ويرهق أسرته بمصاريفه.



وأوضح أنه لا يعمل أي عمل آخر للتركيز في لعبته، من أجل تحقيق البطولات، قائلا: "بقبض 500 جنيه وأهلي شايفني تافه رغم حصولي على ميدالية ذهبية بسبب مرتبي الهذيل".



أحمد موسى لـ أشرف صبحي: أنا زعلان يا سيادة الوزير







عاتب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "أنا زعلان يا سيادة الوزير.. ما فيش مكافآت ولا اهتمام بأبطالنا في بالألعاب الفردية".



وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وضع الألعاب الفردية سيتغير تماما خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك رعاية خاصة لأبطال الألعاب الفردية.



وأضاف "صبحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه سيتم إشراك رجال الأعمال في دعم أبطال مصر في الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن ما سيطلبه الاتحاد لن يتأخر عنه أحد.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن المجتمع الأهلي سيساهم بشكل كبير في دعم ورعاية أبطال الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن الإمكانيات التي يتلقاها بالدول الأجنبية سيحصل عليها أبطالنا المصريين.





