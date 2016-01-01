النيابة الإدارية: فتح تحقيق فى بتر يد طفلة بالمنوفية .. فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه تم رفع أمر الطفلة التى تسبب الإهمال الطبى فى بتر يدها بمحافظة المنوفية الى المستشارة أمانى الرافع رئيس الهيئة التى وجهت فورا بفتح تحقيق عاجل بالواقعة ويتم التحقيق فى كافة ما ذكره الشاكى.



وأضاف محمد سمير خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "دى ام سى" أن المكتب الإعلامي الخاص به تواصل مع والد الطفله وأخذ كافة التفاصيل، مؤكدا أن التحقيق في الواقعة بدأ بالفعل وسيتم غدا الإجراءات الفعلية فى التحقيق.



وأوضح محمد سمير: "إنه وفقا لأقوال الشاكى فإنه تحدث عن 3 مستشفيات الأولى به شبه إهمال طبى والثانية المستشفى التى وقعت الكشف الطبى واخبرته ان الطفلة بخير، والمستشفى الاخيرة المستشفى الجامعى التى رفضت استقبال الطفلة".