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وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور البابا تواضروس في نشر التسامح

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:47 ص
وزير خارجية إيطاليا
وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور البابا تواضروس في نشر التسامح
أ ش أ

رحب وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لروما، معربًا عن سعادته بلقائه، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم لقداسته بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما اليوم.

وقال ميلانيزي" يسرني ويزيدني شرفًا أن أتقابل مع قداستكم وأتبارك منكم فوجودكم مع الآباء البطاركة والبابا فرنسيس في اجتماع الصلاة المسكوني يزيد من مساحة حرية العبادة التي ندعو إليها".

وأضاف "متابعتنا للصراعات الموجودة في الشرق الأوسط تزيد من مساندتنا وعلاقتنا القوية مع مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي".

وقال الوزير الايطالي موجهًا كلامه لقداسة البابا" لا شك أن دوركم يا قداسة البابا المعروف في نشر رسالة الحب والتسامح ونبذ العنف والإرهاب له تأثير كبير على الاستقرار والتعايش السلمي بين كل المعتقدات".

ويزور قداسة البابا إيطاليا حاليًا للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط، الذي أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس أمس.

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