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أشهر سائقة ميكروباص بالمقطم: حصلت على ليسانس حقوق وأعمل منذ عمر 5 سنوات

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قالت رانيا أشهر سائق ميكروباص في السيدة عائشة والمقطم، إن والدها انفصل عن والدتها وهي طفلة رضيعها عمرها لا يتعدى الـ 40 يوما، ووالدتها تعبت في الحياة من أجل توفير معيشة مناسبة لها ولأخواتها.

وأضاف "رانيا" خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار" أنها كانت تعيش في منطقة عابدين وعملت وهي صغيرة في مشروع صناعة الأكياس، وبعدها عملت في تحصيل الأجرة في سن 5 سنوات، موضحة أنها حصلت علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس.

وأوضحت "رانيا" أن والدتها عمرها 63 سنة ومازالت تعمل سائقة ميكروباص، لافتة إلى أن بداية عملها كسائقة ميكروباص تعرضت لمضايقات كثيرة من السائقين الرجال، ولكنها أصرت على تغلب كل الصعوبات من أجل مساعدة والدتها وتربية أبنائها بدون اللجوء لأحد.

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