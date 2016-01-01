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سفير مصر بإيطاليا: البابا تواضروس يقدم صورة صادقة عن الوطنية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:48 ص
سفير مصر بإيطاليا:
سفير مصر بإيطاليا: البابا تواضروس يقدم صورة صادقة عن الوطنية
أ ش أ

أعرب السفير هشام بدر سفير مصر بروما عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كقيمة دينية ووطنية ورمز مصري وسفير يرفع اسم مصر عاليًا في شتى المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة قداسة البابا لمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن زيارة قداسته الحالية لإيطاليا والتي بدأت أول أمس.

وقال السفير بدر" إن قداسة البابا يقدم صورة صادقة عن الوطنية ولما لا وهو الذي حمى مصر وشعبها من الانقسام والفتن ودافع عن سلامة الوطن خلال الأزمات التي مرت بها مصر".

وأضاف "وهو كقيمة دينية يقدم رسالة المحبة لكل العالم ونحن مسرورون ومبتهجون بوجود قداستكم بيننا ترفع رأسنا وتعلي اسم مصر عالية فوجود قداستكم يدعم العلاقات ويقويها بين ومصر وإيطاليا .. ومقابلتكم غدًا للرئيس الإيطالي أمر يقوي ويزيد أواصر هذه العلاقات".

وعن العلاقة مع قداسة البابا فرانسيس قال السفير المصري: "لا شك أن وجود علاقات طيبة مع البابا فرنسيس ووجود علاقة مميزة ومحبة وصداقة بينكم وبين بابا روما يدعم العلاقات بين مصر والفاتيكان أيضًا".

ويزور قداسة البابا إيطاليا حاليًا للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط، الذي أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس أمس.

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