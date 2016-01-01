مرتضى لـ شيكابالا والشناوي: هاتوا عروض وامشوا من الزمالك

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض شيكابالا وأحمد الشناوي.



وقال مرتضى: "شيكابالا في مارينا ومنقطع عن تدريبات النادي أما الشناوي يبحث عن عروض مالية كبيرة من أندية أخرى بعد أن طلب 27 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك".



وأضاف: "أطالب شيكابالا وأحمد الشناوي بجلب عروض تليق باسم الزمالك وسأوافق على رحيل الثنائي على الفور".