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كأس العالم

مرتضى لـ شيكابالا والشناوي: هاتوا عروض وامشوا من الزمالك

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض شيكابالا وأحمد الشناوي.

وقال مرتضى: "شيكابالا في مارينا ومنقطع عن تدريبات النادي أما الشناوي يبحث عن عروض مالية كبيرة من أندية أخرى بعد أن طلب 27 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك".

وأضاف: "أطالب شيكابالا وأحمد الشناوي بجلب عروض تليق باسم الزمالك وسأوافق على رحيل الثنائي على الفور".

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