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أطعمة يجب تناولها بعد المضادات الحيوية لسبب صادم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطعمة عديدة يفضل تناولها بعد المضادات الحيوية فهى تعد مكملات غذائية تحمي ضد الالتهابات البكتيرية إليك قائمة بتلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. الزبادي .. يحسن صحة الأمعاء بعد تناول المضادات الحيوية

2. اللوز. يكافح الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد والانفلونزا لقدرته على محاربة الفيروسات.

3.. الأطعمة عالية الألياف.. دمج الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة ، والمكسرات ، والعدس ، والفاصوليا ، والبذور ، والموز ، والتوت ، والبازلاء ، والقرنبيط بعد تناول المضاد الحيوي يقلل أيضا من نمو البكتيريا الضارة.

4. الكرنب .. يحتوى على 13 نوعا مختلفا من البكتيريا بروبيوتيك الصديقة للأمعاء والتى تقلل من أعراض المضادات الحيوية المزعجة

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