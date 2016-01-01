مصطفى السيد: عادات غذائية خاطئة تسبب الإصابة بالسرطان

قال الدكتور مصطفى السيد، العالم الكيميائي والنانو تكنولوجي، إن الطعام مع الجينات قد يصيب الإنسان بالسرطان، لذلك يحذر كل شخص لديه في العائلة حالات توفت بسبب السرطان أن يحترس من الطعام ويجري كشفا دوريا كل عام.



وأضاف "السيد" خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار" أن الكشف المبكر للمريض المصاب بالسرطان أفضل بكثير ويمكن العلاج منه بكل سهولة طالما في البداية.



وأوضح العالم الكيميائي والنانو تكنولوجي، أنه يجب التخلص من العادات الغذائية الخاطئة ومن الضروري التخلي عنها.

