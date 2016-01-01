محمد ممدوح هاشم: حزين لتجاهل فوزي بدوي أبطال أوروبا

أكد محمد ممدوح هاشم نجم كرة اليد المحترف بصفوف مونبلييه الفرنسي والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أنه لم يكن يتوقع التجاهل الإعلامي بعد عودته إلى مصر رغم إنجاز الفوز بدوري الأبطال.



وقال محمد ممدوح: حزين من تجاهل مسؤولي الرياضة والإعلام في مصر بعد فوزي بدوري أبطال أوروبا وتجاهل محترفي كرة اليد رغم أن عددنا خمسة لاعبين فقط".



وأضاف: "والدي ممدوح هاشم حقق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع فريق ألماني وأنا أصبحت على خطى والدي وحققت نفس الإنجاز".