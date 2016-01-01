الأهلى يشكل لجنة تفاوض لزيادة الجماهير بالمباريات الأفريقية

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تشكيل لجنة؛ برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وذلك للاجتماع مع الجهات الأمنية، والتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ بهدف زيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الأهلي وتاونشيب، بطل بتسوانا، في دوري الأبطال، والمقرر إقامتها في 17 يوليو الجاري، على ملعب برج العرب.



وتقوم اللجنة، خلال الساعات القادمة، بمخاطبة كافة الجهات في هذا الشأن، خاصّة وأن مجلس الإدارة يقدّر تمامًا الدور الكبير لرجال الأمن في إقامة المباريات، والحفاظ على سلامة الجماهير، وكافة عناصر اللعبة.



يُذكر أن النادي سبق وأن حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف متفرج في المباريات الإفريقية، لكنّه يأمل في زيادة هذا العدد خلال لقاء بطل بتسوانا القادم.



الجدير بالذكر، أيضًا، أن إدارة النادي كانت تسعى لإقامة مباراة «تاونشيب» على ستاد القاهرة، لكن تعذّر هذا الأمر، بعدما تلقّى الأهلي خطابًا من هيئة الاستاد، تعتذر فيه عن عدم استضافة أية مباريات حتى أكتوبر القادم، للانشغال بالإصلاحات التي تُجرى في ستاد القاهرة.