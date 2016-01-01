الدكتور مصطفى السيد يكشف عن أول لقاء جمعه بأحمد زويل في أمريكا

كشف الدكتور مصطفى السيد لعالم الكميائي والنانو تيكنولوجي، عن أول لقاء جمعه بالدكتور أحمد زويل في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال "السيد" لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار" إن العالم الكبير أحمد زويل طالبه بأنه يريد أن يتعلم علي يديه.



وأشار إلى أن الدكتور أحمد زويل متخصص في نفس المجال وكان يحضر معه كل الاجتماعات واللقاءات الخاصة بالكيمياء وكان دائما يداعبه في اللقاءات ويذكره بأول لقاء بينهم.

