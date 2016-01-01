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أخبار العالم

استنفار أمني في تركيا قبل تنصيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:53 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
شريف سيد
أعلنت السلطات التركية، رفع حالة التأهب الأمني في العاصمة أنقرة، وذلك قبل أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

ومن المقرر أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية، في مقر البرلمان التركي، الاثنين، بصفته أول رئيس للجمهورية في النظام الرئاسي الجديد. 

وعقب أدائه اليمين ستقام مراسم كبرى لتنصيبه رئيسا في المجمع الرئاسي.

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية عن مصادر أمنية، فإن مديرية الأمن العامة في أنقرة، رفعت مستوى التأهب الأمني لحماية الضيوف الأجانب.

وأكدت المصادر أن 10 آلاف شرطي سيتولون حراسة العاصمة أثناء المراسم، بينهم قوات خاصة وعناصر شعبتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وقوات مكافحة الشغب، ومتخصصين في إبطال مفعول المتفجرات، وعناصر شرطة المرور.

وذكرت الوكالة أن مديرية الأمن العامة، نشرت قناصين على أسطح مقرات ومواقع حساسة في أنقرة، مدعومة بغطاء جوي من قبل مروحيات شرطة، فضلا عن فرق الهجوم المضادة التي ستتولى حماية الضيوف، مع نشر كلاب بوليسية في نقاط التفتيش الأمنية.

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