ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 8 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات ببورسعيد

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:49 ص
ضبط 8 حالات قيادة
ضبط 8 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات ببورسعيد
أ ش أ
شنت إدارة مرور بورسعيد، مساء يوم الأحد، حملة مكبرة على طريق بورسعيد الإسماعيلية، وذلك للكشف عن متعاطي المخدرات من قائدي المركبات وتوزيع كتيبات تحتوي على إرشادات مرورية تضمن سلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة من الكشف على 40 من قائدي المركبات، وأسفرت عن ضبط 8 حالات إيجابية لسائقين يقودون تحت تأثير المخدرات، كما تم مراجعة تراخيص المركبات، ورخص القيادة.

قاد الحملة العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ، وقام بتوزيع الكتيبات على قائدي السيارات، وحرص على حثهم على الاهتمام بالكتيبات التي تضمنت إرشادات عامة للقيادة، وتحذيرات للسلامة، وتنبيهات لكيفية التعامل حال القيادة وحال إنفجار إطار السيارة ، وفي حالات وقوع حادث مع القائد او حادث امامة .

وأفاد مدير المرور أن الكتيب بعنوان " سلامتك غايتنا " ، و أن الحملة تستمر على مدار الأيام القادمة ، وتستهدف معاقبة الخارجين عن القانون من متعاطي المخدرات ، بجانب توعية قائدي المركبات بتعليمات المرور والسلامة ، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين .

ترشيحاتنا

يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

طالبة تذبح والدها انتقاما منه بعد رفضه زواجها من حبيبها بالفيوم

شاهد .. شوبير يروي تفاصيل مثيرة عن لاعبي الأهلي المتمردين

شاهد.. لحظة اختطاف طفل الشروق من أمام فيلته

جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده ..فيديو

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

جد طفل الشروق المختطف يقبل رأس حفيده: أنت بطل

أهداف روسيا وكرواتيا.. 11 هدفا أرهقت ملايين المشاهدين

شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا

أحد جيران طفل الشروق يروي تفاصيل لحظة اختطافه

والد منى المدبوح يعتذر للمصريين.. ويكشف حقيقة مرضها

جد طفل الشروق المخطوف: مصر آمنة وتحرير حفيدي أكبر دليل ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

عامر حسين : جدول الدوري مضغوط لهذا السبب .. فيديو
هبة صالح: نافست على الذهب رغم تعرضي لنزيف في المعدة .. فيديو
شاهد .. بيع بنزين وسولار للتكاتك بأسعار أغلى فى الطالبية
شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا
مصطفى السيد: عادات غذائية خاطئة تسبب الإصابة بالسرطان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟