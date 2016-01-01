ضبط 8 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات ببورسعيد

شنت إدارة مرور بورسعيد، مساء يوم الأحد، حملة مكبرة على طريق بورسعيد الإسماعيلية، وذلك للكشف عن متعاطي المخدرات من قائدي المركبات وتوزيع كتيبات تحتوي على إرشادات مرورية تضمن سلامة المواطنين.



وتمكنت الحملة من الكشف على 40 من قائدي المركبات، وأسفرت عن ضبط 8 حالات إيجابية لسائقين يقودون تحت تأثير المخدرات، كما تم مراجعة تراخيص المركبات، ورخص القيادة.



قاد الحملة العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ، وقام بتوزيع الكتيبات على قائدي السيارات، وحرص على حثهم على الاهتمام بالكتيبات التي تضمنت إرشادات عامة للقيادة، وتحذيرات للسلامة، وتنبيهات لكيفية التعامل حال القيادة وحال إنفجار إطار السيارة ، وفي حالات وقوع حادث مع القائد او حادث امامة .



وأفاد مدير المرور أن الكتيب بعنوان " سلامتك غايتنا " ، و أن الحملة تستمر على مدار الأيام القادمة ، وتستهدف معاقبة الخارجين عن القانون من متعاطي المخدرات ، بجانب توعية قائدي المركبات بتعليمات المرور والسلامة ، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين .