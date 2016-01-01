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كأس العالم

تعرف على حكم مباراة فرنسا وبلجيكا في قبل نهائي المونديال

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:51 ص
تعرف على حكم مباراة
تعرف على حكم مباراة فرنسا وبلجيكا في قبل نهائي المونديال
أ ش أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء يوم الأحد أن الأوروجوائي أندريس كونيا سيدير مواجهة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي مونديال روسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (سانت بطرسبرج).

وكان كونيا (41 عاما) قد أدار مباراتين في البطولة، الأولى بين فرنسا وأستراليا في مستهل مواجهات المجموعة الثالثة، والأخرى بين إيران وإسبانيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويعد الحكم اللاتيني هو الأول بين زملائه الذي أدار مواجهتين في المونديال، واستعان بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ويعاون كونيا كل من مواطنيه نيكولاس تاران وماوريسيو إسبينوسا كمساعدين، بالإضافة للثنائي المكسيكي سيزار راموس كحكم رابع، ومارفين تورينتورا كمسئول عن حكم الفيديو.

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