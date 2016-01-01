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أخبار العالم

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:57 ص
أول صور لعملية إنقاذ
أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

يواصل رجال الإنقاذ العملية الشاقة لإخراج الأطفال الاثني عشر ومدربهم العالقين منذ 15 يوما داخل كهف في تايلاند، الأحد .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت أنه تم إجلاء 4 من هؤلاء الفتية حيث وصلوا إلى الغرفة الثالثة تحت الأرض حيث موقع قاعدة الإنقاذ، وهم باتوا تاليا خارج دائرة الخطر ، وفق ما جاء بموقع العربية.

وكان قائد خلية الأزمة نارونغساك اوسوتاناكورن قال خلال مؤتمر صحافي نظم على مسافة من موقع الكهف الذي أبعد عنه مئات الصحافيين أتوا من العالم بأسره "حلت الساعة والفتيان مستعدون لمواجهة كل التحديات".

وأوضح الجنرال شالونغشاي شاياكورن "سيخرجون الواحد تلو الآخر وسيستغرق الأمر يومين إلى ثلاثة أيام".

غير أن عملية الإجلاء جرت على نحو أسرع من المتوقع إذ بدأ إخراج الأطفال العالقين قبل أكثر من ساعتين من الموعد المحدد بداية، ويرافق كل واحد منهم غواصان أحدهما أجنبي والآخر تايلاندي.

وكان الفتية في فريق "الخنازير البرية" لكرة القدم ومدربهم الشاب دخلوا لاستكشاف المغارة في 23 يونيو بعد حصة تدريبية، لسبب لم يعرف بعد. وقد علقوا فيها بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذا الكهف الواقع في شمال تايلاند عند الحدود مع بورما ولاوس.
أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند
أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند
أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند
أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

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