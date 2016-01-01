العاملون بالنظافة: وضعنا منظومة تليق بمصر وتضمن حقوقنا بالجيزة

صرح المهندس أمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة بأن متعهدي وشركات والجمعيات القائمة على العمل بالجيزة قد اجتمعوا بالمقر العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة ووضع بنود التعامل مع هيئة نظافة الجيزة التي تعمل على رجوع جامع القمامة للجمع من المنازل وتلافي أي تراكمات قمامة بالشوارع.



وأوضح أمين أن مناقصة الجيزة جاءت لتؤكد أن على الشركات والمتعهدين العمل على وضع خطة عمل ناجحة تعمل بنظام السيطرة على المخلفات من المنزل وأيضا المحال التجارية.



وأوضح حسن أن اليوم الاثنين تم التقدم بهذه البنود لرئيس الهيئة العامة لنظافة الجيزة في الموعد المحدد لها من المحافظة ونحن التزمنا بما تم مناقشته مع الهيئة ونتمنى قبول ما ورد بالبنود لإخراج منظومة محترمة تليق بالمواطن المصري.