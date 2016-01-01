شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن المسؤول عن ما حدث للاعبي المنتخب الوطني في روسيا، والانفلات والأخطاء الحادثة في فندق إقامة اللاعبين هو كابتن منتخب مصر.



وأضاف شوبير، خلال تصريحاته في برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الجهاز الفني ليس له تأثير على لاعبي المنتخب بالقدر الذي يملكه كابتن الفريق الذي من الواجب أن يكون هو المثل الأعلى في كل شيء.



وانفعل شوبير: "من يغضب يغضب، ولكن لابد أن نكون حاسمين في القرارات، وكان من الضروري أن يتم ترحيل كابتن منتخب مصر، وليس أن نقوم بتكريمه وخوض المباراة الأخيرة للمنتخب أمام السعودية".