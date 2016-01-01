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أخبار العالم

قرقاش: الإمارات تعرضت لحملة تشويه كاذبة في اليمن

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:56 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
شريف سيد
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تعرضت لحملة تشويه ظالمة، بسبب ما تتحمله من مسئولية تجاه الشعب اليمني، في الحرب الدائرة هناك.

وقال قرقاش في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى وفِي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة، التلفيق حول دورنا في سقطرة والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها".

وأضاف: "تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام مليشيا تسترخص الأرواح وتختبئ خلف النساء والأطفال".

وتابع: "وأما الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد الإمارات فمصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة ميدانها فنادقها، وسجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام".

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