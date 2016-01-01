حملة تبرعات لإصلاح ما أفسده مشجعو المونديال فى بريطانيا

أعلن مشجعو منتخب انجلترا عن إطلاق حملة تبرعات عاجلة مساء أمس الأحد من أجل جمع الأموال اللازمة لإعادة إصلاح ما أفسده المشجعون، وخاصة سيارة الإسعاف التي تبين بأن أعدادًا كبيرة من المشجعين الغوغاء في وسط لندن قاموا بتدميرها وتكسيرها مساء السبت قبل أن تتدخل الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت انتقادات واسعة وأثارت جدلًا وغضبًا في أوساط البريطانيين.



وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورًا لسيارة إسعاف صغيرة تم تعطيلها ومن ثم تحطيمها، وصعد عشرات المشجعين يرقصون فوقها فور انتهاء مباراة انجلترا والسويد الهامة التي انتهت مساء السبت بفوز المنتخب الانجليزي بهدفين مقابل لا شيء.



وشهدت شوارع بريطانيا احتفالات ضخمة بعد أن خرج الآلاف للتعبير عن فرحتهم للفوز على السويد والوصول بذلك إلى تصفيات ما قبل الدور النهائي في مباريات كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.



وتبين أن سيارة الإسعاف التي تم تحطيمها ورقص فوقها عشرات المشجعين دون أي وعي كانت تمر من وسط لندن لحظة فوز المنتخب الانجليزي، ووقعت الحادثة بالقرب من "لندن بريدج"، وهو أحد أشهر المواقع التاريخية في العاصمة البريطانية، بحسب ما ذكرت جريدة "مترو" البريطانية.



وبعد ساعات قليلة على الانتقادات الحادة التي تعرض لها المشجعون بسلوكهم الفوضوي، أطلق مشجعون آخرون حملة لجمع التبرعات المالية من أجل إعادة شراء سيارة إسعاف وتأهيلها وتجهيزها، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا.



وأطلق المشجعون حملة التبرعات عبر موقع متخصص لجمع التبرعات من أجل الصالح العام، ويُدعى (JustGiving)، وتهدف الحملة إلى جمع 5 آلاف جنيه استرليني.



يشار إلى أن حشودًا أخرى من المحتفلين اقتحموا أحد فروع سلسلة متاجر "آيكيا" السويدية لبيع الأثاث في شرق لندن بعد الفوز، واحتفلوا داخل المحل ورقصوا فوق الأسرّة والطاولات المعروضة للبيع، فيما لم يعلن المتجر عن أية خسائر في أعقاب اقتحامه من قبل المحتفلين بفوز المنتخب الانجليزي.