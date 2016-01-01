برلماني يحرج الحكومة بسبب القمامة: الكلام حلو والتطبيق صعب

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قال إن قيمة البرامج ليس في الحبر المكتوب بها، وإنما بمهارة تطبيقها والنجاح فيها، "الكلام حلو المهم التنفيذ لأنه دايما التطبيق بيقى صعب".



وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن ملف القمامة على رأس أولويات اللجنة منذ عدة سنوات، وقطعت فيه أشواط كبيرة بهدف التطوير المؤسسي وليس معالجة وقتية لمدينة أو حي.



ولفت إلى ان هناك مجهودات كبيرة بذلت فى هذا الشأن ، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع .

