6 علامات صادمة تدل على إصابتك بسرطان الثدي

علامات عديدة تعد مؤشرا لإصابتك بسرطان الثدي يجب أن تنتبهى لها وتستشيرى طبيبك فورا.. إليك أهمها حيث تغفله الكثير من السيدات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى انتبهى لها ..
1- ارتفاع درجة حرارة الثدي
2- أى تغيرات ملموسة فى الحلمة سواء فى تغيير لونها أو وجود أى تشقق بها
3- الشعور بحكة مستمرة فى الثدي
4- وجود كتلة في الثدي محسوسة عند الضغط على الثدي
5- وجود أى إفرازات غريبة تخرج من حلمة الثدي
6-انتفاخ الثدي في الأوقات العادية وليس أثناء فترة الدورة الشهرية
1- ارتفاع درجة حرارة الثدي
2- أى تغيرات ملموسة فى الحلمة سواء فى تغيير لونها أو وجود أى تشقق بها
3- الشعور بحكة مستمرة فى الثدي
4- وجود كتلة في الثدي محسوسة عند الضغط على الثدي
5- وجود أى إفرازات غريبة تخرج من حلمة الثدي
6-انتفاخ الثدي في الأوقات العادية وليس أثناء فترة الدورة الشهرية