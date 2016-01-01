سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو

قال سامي حمدي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، إنه بدأ ممارسة المصارعة في سن الثماني سنوات، وحصل على لقب بطل أفريقيا 8 مرات على التوالي.



وتابع حمدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد : «حصلت على الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على بطل إيطاليا».



وأضاف لاعب المنتخب المصري للمصارعة : «المباراة الأولى لي كانت أمام بطل مقدونيا، وكنت مهزوما حتى آخر 5 ثوانِ، ثم نفذت حركة غير معتادة بالقفز من أعلى اللاعب وتثبيته من الخلف وحققت الفوز».

