شاهد .. بيع بنزين وسولار للتكاتك بأسعار أغلى فى الطالبية

عرضت الإعلامية إيمان الحصرى فيديو لواقعة بيع بنزين وسولار فى جراكن بالسوق السوداء.



وقالت إيمان الحصري خلال تقديمها برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن العديد من الأشخاص بمنطقة الطالبية بشارع فيصل محافظة الجيزة، يقومون بشراء البنزين والسولار فى جراكن من البنزينات ثم يبيعونها لسائقى "التكاتك" غير المرخصة التى تخشى الظهور فى الشوارع الرئيسية بسبب ملاحقة الشرطة.



وخلال الفيديو كشف أحد تجار البنزين والسولار الطريق التي يحصل بها عليهم فى جراكن قائلا: "بدفع فلوس زيادة لعمال البنزينة واخده عادى وابيعه بسعر أعلى".