دينا بركات: حصلت على 7 ميداليات فى رفع الأثقال .. فيديو

قالت دينا بركات، بطلة مصر في رفع الأثقال، إنها بدأت ممارسة رياضة رفع الأثقال منذ 14 عامًا.



وتابعت بركات خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: « بدأت اللعب الدولي في 2010، وحصلت على 3 ميداليات ذهبية في بطولات أفريقية، و4 ميداليات ذهب في الأفروآسيوي».



وأشارت بركات إلى أنها تلتزم بتعليمات المدرب حول اختيار الوزن الذي سترفعه.





