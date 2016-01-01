هبة صالح: نافست على الذهب رغم تعرضي لنزيف في المعدة .. فيديو

قالت هبة صالح، بطلة مصر في رفع الأثقال، إنها واجهت بطلي تركيا وفرنسا، خلال بطولة ألعاب البحر المتوسط، وتمكنت من الحصول على الميدالية البرونزية.



وتابعت صالح خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: « نافست على الذهب ولم أوفق، لأني لعبت المباراة رغم تعرضي لنزيف في المعدة».



وأضافت صالح :«بعض اللاعبين لا يوفقوا في البطولات أحيانا بسبب الرهبة، بالرغم من رفع نفس الوزن بسهولة خلال التمرين».