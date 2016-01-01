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كأس العالم

جمال عبد الحميد: منظومة الرياضة في مصر فاشلة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر والزمالك السابق أن فشل منتخب مصر في مونديال روسيا يدل على مدى الفشل الذي تعاني منه منظومة الرياضة في مصر.

وقال عبد الحميد: "في مونديال 90 تواجد فنانين لدعم المنتخب في إيطاليا، ولكن لم يتحدث عنهم أحد لأن الراحل الجوهري كان يعزل بعثة المنتخب تماما عكس ما حدث في بعثة المنتخب في مونديال روسيا".

وأضاف: "العيب الكبير أن الكل اعتبر أن وصول المنتخب لكأس العالم إنجاز كبير ولم يعمل بعد ذلك أحد على الإعداد للمشاركة في ذلك الحدث الكروي ومن ثم جاء السقوط المدوي للفراعنة في روسيا".

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