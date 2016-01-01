عامر حسين : جدول الدوري مضغوط لهذا السبب .. فيديو

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن الاتحاد الإفريقي، قرر بدء بطولاته في شهر أغسطس لمواكبة البطولات الأوروبية.



وتابع حسين خلال لقائه مراسل قناة صدى البلد في مؤتمر إعلان نتيجة قرعة الدوري : «المباريات الإفريقية ستلعب في 6 أشهر بدلا من 9 أشهر، وبالتالي هذا سيمثل ضغطًا علينا»، مشيرا إلى أن البطولة العربية ستبدأ في شهر أغسطس وتنتهي في شهر 4.



ولفت حسين إلى أن الاتحاد أكد للأندية أن جدول الدوري سيكون مضغوطًا، لأن تجربة دوري المجموعتين، فشلت تسويقيا حينما نفذت سابقا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد استادات معينة، تلعب عليها الأندية التي تريد حضور الجمهور.



وعلق ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، على أزمة المنتخب بروسيا قائلًا: « البعض صدر مشهدا مغايرا لما حدث في معسكر المنتخب بروسيا»، نافيًا تواجد أي أشخاص بغرف اللاعبين في فندق الإقامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة اللاعبين المخطئين.



وأشار سويلم إلى أن الاتحاد عرض جميع ملفات الاتحاد على الجهات الرقابية، مؤكدا أن الاتحاد لم يرتكب السلبيات التي تم تصديرها للجماهير.