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منوعات

إبطال قنبلة في شركة فولكسفاجن وإخلاء المكان من الموظفين

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
وكالات
أبطلت السلطات الألمانية مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، بعد العثور عليها في مقر شركة "فولكسفاجن" لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورج.

وبحسب "سكاى نيوز"، تم نزع فتيل القنبلة أثناء راحة الغداء، بينما وتم إجلاء 4 آلاف شخص يتواجدون داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد، وهي المنطقة التي تضم وسط فولفسبورج، كإجراء احترازي.

الأمر الذى أدي لتوقف رحلات أهم خطوط السكك الحديدية بشكل مؤقت، وقناة تمر أمام موقع فولكسفاجن مترامي الأطراف، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.

ورغم مرور أكثر من 70 عاما على انتهاء الحرب، لا تزال السلطات تعثر بانتظام على قنابل غير منفجرة في مواقع البناء.

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