فيدا نجم كرواتيا ينفي أن يكون هتافه للمنتخب فى إطار سياسي

نفى مدافع منتخب كرواتيا دوماجوي فيدا أن يكون هتافه "المجد لأوكرانيا" في المقطع المصور الذي انتشر بعد الفوز على روسيا في ربع نهائي كأس العالم تصريحا سياسيا، وذلك بعد أن وجهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحذيرا له بسبب هذا الأمر.



وقال فيدا في بيان نشره الاتحاد الكرواتي للعبة ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية "آسف لأن بعض ممثلي وسائل الإعلام فسروا رسالتنا بتلك الطريقة لم تكن رسالة سياسية".



وكان فيديو قد انتشر لفيدا بعد نهاية مباراة ربع نهائي مونديال روسيا 2018 أمس، التي فازت فيها كرواتيا على روسيا بركلات الترجيح (4-3)، رفقة اللاعب السابق أوجنين فوكوييفيتش، وكلاهما تزاملا في فريق دينامو كييف الأوكراني، وهتفا فيه لأوكرانيا.



ورفع صحفي هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت تعليق "المجد لأوكرانيا" الذي يستخدمه القوميون المعادون لروسيا بسبب ضمها لجزيرة القرم قبل بضعة سنوات.



وأوضح فيدا أن الفيديو كان "ببساطة تعبيرا عن الامتنان للدعم الذي تلقيته من أوكرانيا التي لعبنا فيها أنا وفوكوييفيتش على مدار سنوات كثيرة"، وأكد "لم نكن نرغب في إهانة أي شخص .. أنا سعيد لتحدثي باللغة الروسية، وأعجبتني الضيافة الروسية للمونديال، وأتمنى أن تفهم هذه الرسالة فقط على أنها تعبير عن الامتنان لأصدقائنا في أوكرانيا على دعمهم، ليس في المباراة ضد روسيا بل طوال البطولة".



ونشر الاتحاد الكرواتي أيضا بيانا أوضح فيه أن ذلك الفيديو كان ردا على الدعم الكبير الذي تلقاه منتخبه الوطني من قبل المشجعين الأوكرانيين.



وفي نفس الوقت، أوصى البيان لاعبي منتخب كرواتيا والممثلين الآخرين في كرة القدم الكرواتية بالامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات يمكن أن يكون لها أكثر من تفسير، مؤكدا رفضه التام لأي تدخل للسياسة في الرياضة.



من جانبه، وصف المدرب السابق لكرواتيا، إيجور شتيماك، تصريحات اللاعبين بأنها "سخافة مثلها تماما مثل ركلة جزاء سمولوف".

وكان الاتحاد الدولي قد أكد في وقت سابق اليوم أن "لجنة الانضباط التابعة للفيفا أرسلت تحذيرا للاعب دوماجوي فيدا بسبب تصريحاته في مقطع فيديو بعد مباراة كأس العالم فيفا 2018 بين روسيا وكرواتيا".



يذكر أن فوكوييفيتش قال في نفس الفيديو إن "هذا الانتصار مهدى إلى دينامو (كييف) وإلى أوكرانيا. إلى الأمام يا كرواتيا!".

ورغم أن المقطع المصور لم يزد عن 10 ثوان إلا أنه تسبب في ضجة كبيرة في روسيا بسبب المغزى المعتاد من استخدام تعبير "المجد لأوكرانيا".



وكان لقرار لجنة الانضباط بالفيفا بعدم توقيع عقوبة على فيدا أثرا سلبيا على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، مثلما حدث في السابق مع لاعبي سويسرا شيردان شاقيري وجرانيت تشاكا، وكلاهما من أصول كوسوفية، بعد أن احتفلوا بإشارة سياسية بعد تسجيلهما هدفين أمام صربيا.



وكرد فعل، حذر كبير المشجعين المتطرفين الروسيين ألكسندر شبريجوين من أن مباراة نصف نهائي المونديال بين كرواتيا وإنجلترا على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو ستشهد رفع أعلام صربيا.



وقال: "ظهور أعلام صربيا في المدرجات ستضايق الفريق الكرواتي. ولكنه لن يكون شيئا ممنوعا، لأن صربيا أيضا تشارك في كأس العالم".