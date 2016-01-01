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تخلصى من مشاكل الهضم فى دقيقة واحدة بدون أدوية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:29 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من عسر الهضم والانتفاخات يمكنك محاربتها والتخلص منها بوصفة سهلة وسريعة مكوناتها لن تكلفك الكثير يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى لها مفعول السحر .

كل ما تحتاجين ..

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
كوب من الماء
نصف ملعقة بذر كتان
ملعقة شمر

طريقة تطبيق الوصفة ..

امزجى المكونات فى وعاء به كوب من الماء المغلى على النار وتناولى كوب من هذا المشروب قبل كل وجبة ب 30 دقيقة وستدهشين بالنتيجة لقدرتها على تنظيف البطن وتسهيل حركة الهضم والتخلص من السموم كما تعمل القرفة أيضًا على التحكم في مستويات الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم. 

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