استقالة سكرتير البريكست البريطاني اعتراضا على خطة تيريزا ماي

أعلن وزير الدولة البريطاني الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس استقالته من منصبه، في الحكومة البريطانية عقب تقديم رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخطة حكومتها والموافقة عليها من مجلس الشيوخ للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقالت إذاعة "بي بي سي" البريطانية إن قرار الاستقالة جاء عقب تقديم تيريزا ماي لخطة حكومتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي والموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ رغم وصفها بالناعمة.



كان السيد ديفيس عًين في منصبه عام 2016، كسكرتير مسئول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، ومسئول عن التفاوض بشأن انسحاب بلاده من الاتحاد.



وقال عضو البرلمان المحافظ بيتر بون إن ديفيس "فعل الشيء الصحيح" ، مضيفا: "مقترحات رئيس الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بالاسم فقط غير مقبولة".



