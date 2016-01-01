ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استقالة سكرتير البريكست البريطاني اعتراضا على خطة تيريزا ماي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:01 ص
ديفيد ديفيس
ديفيد ديفيس
شريف سيد
أعلن وزير الدولة البريطاني الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس استقالته من منصبه، في الحكومة البريطانية عقب تقديم رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخطة حكومتها والموافقة عليها من مجلس الشيوخ للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إذاعة "بي بي سي" البريطانية إن قرار الاستقالة جاء عقب تقديم تيريزا ماي لخطة حكومتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي والموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ رغم وصفها بالناعمة.

كان السيد ديفيس عًين في منصبه عام 2016، كسكرتير مسئول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، ومسئول عن التفاوض بشأن انسحاب بلاده من الاتحاد.

وقال عضو البرلمان المحافظ بيتر بون إن ديفيس "فعل الشيء الصحيح" ، مضيفا: "مقترحات رئيس الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بالاسم فقط غير مقبولة".

ترشيحاتنا

مرتضى: انضمام كهربا لمعسكر ألمانيا ينهي أزمته مع الزمالك

جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو

الغوص في الطين.. كيف تجرى عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند؟

والد منى المدبوح يعتذر للمصريين.. ويكشف حقيقة مرضها

البابا تواضروس يستقبل حفيد مؤسس المستشفى الإيطالي

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

ودريتش: لا أتخيل رونالدو في أي فريق سوى ريال مدريد

باولينهو لاعب برشلونة يعود لجوانزو الصيني على سبيل الإعارة

هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

أحمد موسى يعرض لقطات ما قبل تحرير طفل الشروق المختطف ..فيديو

نصف نهائي كاس العالم 2018 .. موعد مباريات المربع الذهبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

عامر حسين : جدول الدوري مضغوط لهذا السبب .. فيديو
هبة صالح: نافست على الذهب رغم تعرضي لنزيف في المعدة .. فيديو
شاهد .. بيع بنزين وسولار للتكاتك بأسعار أغلى فى الطالبية
شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا
مصطفى السيد: عادات غذائية خاطئة تسبب الإصابة بالسرطان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟