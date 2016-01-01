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محافظات

شرم الشيخ تستضيف اجتماعات محافظى صندوق النقد والبنك الدولي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:16 ص
شرم الشيخ تستضيف
شرم الشيخ تستضيف اجتماعات محافظى صندوق النقد والبنك الدولي
ايمن محمد

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد البنك المركزي المصري برئاسة وكيل محافظ البنك المركزي والمسئولين المعنيين بالبنك، وبحضور اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، وممثل الأمن العام، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري الصحة ومدير مرفق الإسعاف، وشركة مصر للطيران، والحماية المدنية، ونائب مدير شرم الشيخ، ومدير عام قاعة المؤتمرات، والشركة المنظمة والمعنيين .

وذلك بشأن التنسيق وبحث استعداد استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية IMF&WB African Caucus خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ، بدعوة من محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

تتم الاجتماعات السنوية رقم 41 لمجلس المحافظين لجمعية البنوك المركزية الأفريقية Association of African Central Banks (AACB) خلال الفترة من 5 إلي 9 أغسطس 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم بدعوة من محافظ البنك المركزي.

ويشارك في هذه الاجتماعات من الخارج 52 دولة عضو بالإتحاد الأفريقي السودان، الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا، المغرب، أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو ، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق ، ناميبيا، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، زامبيا، زيمبابوي، وسط أفريقيا، ساوتومي وبرنسيب، الكونغو، الكاميرون، تشاد، غينيا الإستوائية، الجابون، بوروندي، جزر القمر، جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، تنزانيا، أوغندا، غانا،سيراليون، غرب أفريقيا، غينيا، الرأس الأخضر، غامبيا، نيجريا، ليبريا، بنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توجو.

بالإضافة للعديد من المؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والإتحاد الأفريقي، والكوميسا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، والبنك المركزي الأوربي، وغيرها من المؤسسات الدولية.

ومن داخل مصر سيشارك كبار المسئولين من البنك المركزي المصري ووزارات المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرفية والمالية والإستثماريه.

وأكد المحافظ على جاهزية المدينة لعقد هذا المؤتمر الهام معربا عن سعادته لاستضافة شرم الشيخ لهذه المؤتمرات الأفريقية والدولية الكبرى لما لها عظيم الأثر في نقل الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان والجمال والسحر الذي تتمتع بها شرم الشيخ، بالإضافة لكون المؤتمر يتم في إطار سياحة المؤتمرات، مشيرا لنجاح المدينة لاستضافة المؤتمرات الكبرى وإنجاحها.
شرم الشيخ تستضيف اجتماعات محافظى صندوق النقد والبنك الدولي
شرم الشيخ تستضيف اجتماعات محافظى صندوق النقد والبنك الدولي

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