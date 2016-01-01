صاعقة تضرب سائقا على الطريق .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة ضرب صاعقة ضربت الشوارع في مدينة "يكاترينبورج" الروسية، حيث كاد سائق أن يفقد حياته لحظة تعرضه للصاعقة لولا عناية القدر له.



وبحسب "روسيا اليوم"، كان السائق يسير بسيارته بأحد شوارع المدينة، وفجأة وجد الصاعقة تضرب الأسلاك الكهربائية الموجودة أعلى الشارع، وانطلق منها شرار قوي كاد أن يقتله.



ولحسن الحظ حافظ السائق على هدوئه، وضغط على مكابح السيارة فى الوقت المناسب لمنع وقوع حادث مروري.



