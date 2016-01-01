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صديق: تشطيبات مشروع إسكان المحروسة تفوق الأسمرات.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:10 ص
الإعلامية نيفين منصور
الإعلامية نيفين منصور
محمد الصاحى
أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع المحروسة بمدينة النهضة بحي السلام يتكون من 4778 وحدة سكنية على مرحلتين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «نيفين منصور» في برنامج «مصر بكرة» المذاع على فضائية «أزهري»، أن مشروع المحروسة يتكون من 197عمارة سكنية، بمعدل 130 عمارة في مشروع المحروسة 1، و67 عمارة في مشروع المحروسة 2، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 800 مليون جنيه.

وأوضح ان مشروع المحروسة تم تجهيزة وفق أفضل التشطيبات، لافتا إلى أن مستوى التشطيبات في مشروع المحروسة يفوق مستوى التشطيبات في مشروع الأسمرات.

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