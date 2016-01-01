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أخبار العالم

فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دورية تونسية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:01 ص
فرنسا تدين بأشد العبارات
فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دورية تونسية
أ ش أ
أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد، في ولاية "جندوبة" شمال غربي تونس وأوقع عددا من القتلى في صفوف الحرس الوطني التونسي.

وعبرت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تعازيها لعائلات أفراد قوات الأمن الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع تونس قيادة وشعبا في هذه المحنة.

وشددت فرنسا على وقوفها بإصرار بجانب تونس في مكافحة الإرهاب وفي مواجهة أي محاولة للإضرار بهذا البلد الصديق والمساس بأمنه.

وكانت مجموعة إرهابية نصبت الأحد كمينا أوقع 6 أشخاص على الأقل من قوات الحرس الوطني التونسي، في هجوم وقع قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا على الحدود الجزائرية، واستخدم المسلحون قنابل يدوية وأسلحة نارية.

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