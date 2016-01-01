اتحاد الصناعات: 8% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية.. فيديو

قال المهندس حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن تشهد الأجهزة الكهربائية زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة ستكون بنسبة 8%.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «مصر بكرة»، أن ارتفاع أسعار الوقود وراء ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، مضيفا أن هناك رغبة من اتحاد الصناعات بعدم تطبيق الزيادة كاملة خوفا من الركود.



وحذر نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات من تطبيق الزيادة على أجهزة الكهرباء خوفا من عدم إقبال المواطنين على الشراء.

