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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يسخر من معارضيه قبل انتخابه رئيسا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:05 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من معارضيه قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، حيث نشر شريط فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي يظهر الأصوات الرافضة له أثناء الحملة الانتخابية.

وعلق ترامب على شريط الفيديو الذي وضعه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "لم يكونوا يريدوا ذلك، لكنهم الآن يفعلون ذلك"، وذلك في إشارة إلى معارضيه.

ويظهر في الفيديو جميع الأصوات الرافضة لتواجد ترامب على رأس السلطة التنفيذية بالولايات المتحدة، وذلك أثناء الحملات الانتخابية في عام 2016، وتوقعات الجميع بفوز هيلاري كلينتون بهذه الانتخابات.

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