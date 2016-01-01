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زفافك قرب .. شاهدى أحدث صيحات الفساتين

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
اقترب زفافك وتحتارين فى اختيار فستان الزفاف الأنسب لك.. يمكنك اختيار من مجموعة الفساتين التالية فهى تجمع بين البساطة والرقي وبأقمشة انسيابية خفيفة. 

وتأتى فساتين الزفاف ذات اللياقة ملتفة حول العنق بدون أكمام موضة هذا العام والتى قدمها المصممون في أسبوع نيويورك لفساتين الزفاف 2019.

وتعود صيحة فساتين الزفاف بالأقمشة الشفافة في منطقة الصدر أو التصميمات المزينة بالورود في منطقة الصدر، مثل فساتين زفاف Mira Zwillinger، Eddy K، وCristina Ottaviano.

إليك مجموعة فساتين الزفاف التالية واستوحي منها ما يناسبك.
زفافك قرب .. شاهدى أحدث صيحات الفساتين
زفافك قرب .. شاهدى أحدث صيحات الفساتين
زفافك قرب .. شاهدى أحدث صيحات الفساتين
زفافك قرب .. شاهدى أحدث صيحات الفساتين

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