سيدة تضع مولودها بقطار أسوان ..فيديو

عرض برنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر قناة دريم، صورة لولادة طفل داخل قطار سكة حديد متوجها لمحافظة أسوان.



من جانبها قالت الدكتورة إيمان شوقى، الطبيبة التى أجرت عملية الولادة للأم داخل القطار، إنها كانت تجلس داخل القطار وفجأة سمعت صوت سيدة تطلب طبيب لأن هناك سيدة تلد أثناء الرحلة.



وتابعت أنها عندما ذهبت إليها وجدت مساعدة من كل المواطنين، موضحة أنها لم تواجه أى مشكلات أثناء عملية الولادة.